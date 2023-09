Man bijt agent in arm na incident op bus van De Lijn in Menen

Bij een incident op een bus van De Lijn in Menen, is vrijdag een agent in zijn arm gebeten. De politie werd opgeroepen omdat een man zich agressief gedroeg tegen de buschauffeur. Maar toen de agenten hem wilden overmeesteren, beet hij de agent in zijn arm en deelde hij verschillende vuistslagen uit. De man, die geen onbekende is voor het gerecht, kon uiteindelijk opgepakt worden en is door het parket aangehouden.