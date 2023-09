Akkoord rond onteigening Amerikaans Theater in Laken: 'culturele hub' stap dichterbij

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) zegt in een reactie dat het een heel belangrijke stap is voor het Amerikaans Theater. "Wij willen samen met de stad Brussel vanuit de Vlaamse regering het gebouw in haar eer en glorie van vroeger herstellen om daar vooral een belangrijke publieke en culturele rol aan te geven. Daar is een mooie plaats voor podiumkunsten, voor muziek, maar er is ook veel ruimte voor artiesten, voor makers, voor repetitieruimte bijvoorbeeld om daarin te integreren".

"Het is ook een gebouw dat een belangrijke rol heeft in het Ossegempark waar vandaag nog niet zoveel publieke invulling is. Daar zijn nog heel veel kansen om dat park als sociale ontmoetingsplek te versterken. Dus, wij zijn verheugd dat deze stap vandaag door de stad Brussel is gezet", aldus Vlaams minister Benjamin Dalle.