Zanger van Smash Mouth, bekend van monsterhit "All star", overleden (56)

Smash Mouth heeft in de jaren 90 verschillende grote hits gescoord. Gaande van "All star" tot "Then the morning comes". Harwell richtte de groep mee op en was jarenlang de zanger en frontman van de band. Hij verliet uiteindelijk in 2021 om gezondheidsredenen de groep. Smash Mouth ging daarna op tournee met een andere zanger.

Harwell had al een tijdje gezondheidsklachten. De zanger is overleden aan acuut leverfalen in de aanwezigheid van zijn vrienden en familie, meldt zijn manager in een verklaring.