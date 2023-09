Anaïs Maes legt eed af als Brussels schepen: "Ik heb veel raakvlakken met mijn voorganger"

Maes: "Ans Persoons heeft op dat vlak al bergen werk verzet. In het Nederlandstalig onderwijs worden deze legislatuur om en bij de 700 plaatsen gecreëerd: dat is stap één. Ondertussen willen we ervoor zorgen dat al die Brusselse ketjes voldoende leerkrachten hebben die we ook effectief aan boord weten te houden. Wat dat betreft blijven we initiatieven nemen qua begeleiding en ondersteuning."