Drie keer plassen tegen combi en ook minister Van Quickenborne zelf duikt op in video: wat is er precies te zien op de beelden van zijn feest?

De minister laat in een schriftelijke reactie weten dat hij het gedrag afkeurt, "maar dat hij bij de vermeende feiten niet aanwezig was en niet op de hoogte was". Een boodschap die hij gisteren in "De zevende dag" nog eens herhaalde.

"Ik heb dat nieuws vernomen zoals u dat vernomen heeft, in het nieuws. Dat was tijdens mijn vakantie. Ik was daar ernstig door geschrokken. Ik heb ook gereageerd, ik heb dat veroordeeld. Dat is degoutant, zeker als je weet wat het doel is van die combi. Politie en justitie doen hun werk. De mensen hebben zich gemeld en als het van mij afhangt, zou ik die mensen een weekend lang eens combi’s laten kuisen. Ik voer het onderzoek niet, ik maak ook geen deel uit van het onderzoek. Ik verwacht dat die mensen zich excuseren bij de politie. Dat is het minste wat ze kunnen doen."