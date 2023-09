Prins Amedeo en echtgenote Lili verwelkomen derde kindje Alix

De derde zwangerschap van Elisabetta - roepnaam Lili - Rosboch von Wolkenstein was niet bekend. Het koppel woont al enkele jaren in Zwitserland en leeft er in relatieve anonimiteit. "Dochtertje Alix werd zaterdag in Brussel geboren en weegt 3,4 kilogram. Moeder en kind stellen het goed", zo laat het paleis weten. Alix is het zusje van Anna Astrid (2016) en Maximilian (2019).

De 37-jarige Amedeo is de oudste zoon van prinses Astrid en de peter van kroonprinses Elisabeth. Naast prins van België is hij ook aartshertog van Oostenrijk. Prinses Astrid en prins Lorenz zijn door de geboorte van Alix voor de derde keer grootouders geworden, koning Albert en koningin Paola voor de derde keer overgrootouders.