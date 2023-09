Bestuur van Oudenburg onder verscherpt toezicht na audit over burgemeester Dumarey

Oppositiepartij CD&V vindt dat de gemeenteraad meer informatie moet krijgen over de zaak. Het rapport wordt over twee weken gesproken in een geheime zitting van de gemeenteraad. Maar CD&V wil eerder al weten wat er in dat rapport staat.

Fractieleider Peter Velle: "Als oppositie hebben we ons al vaker kritisch uitgelaten over mogelijke belangenvermenging. Dat werd telkens weggelachen. Als kers op de taart werd onze recente vraag voor een deontologische commissie met externe en onafhankelijke deskundigen door de meerderheid botweg van tafel geveegd. Dat wordt, in het licht van wat nu naar buiten komt, met de dag pijnlijker voor dit hele bestuur van Open VLD, Vooruit en N-VA."