Borgersteinpark Sint-Katelijne-Waver krijgt grondige metamorfose om er groene ontmoetingsplek van te maken

Sint-Katelijne-Waver gaat de komende maanden grondig werk maken van het Borgersteinpark. Dat moet een levendige ontmoetingsplaats worden, na overleg met de gebruikers van het park. Dat zijn de buurtbewoners, de scholen in de omgeving, verenigingen en de vzw Borgerstein. Die houdt zich bezig met gehandicapten- en ouderenzorg en was vroeger eigenaar van het park. Er moesten meer ontspanningmogelijkheden komen. Het park is het enige groen in de omgeving en dat moest ook behouden blijven.