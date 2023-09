Derde keer in korte tijd brand gesticht in cel in gevangenis van Merksplas

Ongeveer twee maanden geleden nam de directie al enkele maatregelen om het veiligheidsgevoel van het personeel te verhogen. "We hebben te maken gehad met heel veel agressie. Er is dan personeel verschoven zodat er in de specifieke blok waar de geïnterneerden zitten meer personeel is. Maar dat haalt niet veel uit. Ze breken nu de binnenkant van hun cel af, slaan ruiten in of steken dingen in brand."