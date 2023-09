Burgemeester Merchtem pleit voor beter onderhoud van de wegbermen: "Gebrek aan zichtbaarheid is levensgevaarlijk" 

Volgens burgemeester Maarten Mast zorgen de hoog opgeschoten struiken langs de Brusselsesteenweg in Merchtem voor gevaarlijke verkeerssituaties. Het gaat om een stuk steenweg van zo'n 2 kilometer waar de struiken langs beide kanten gesnoeid moeten worden. "Zowel voor automobilisten als voor fietsers is er momenteel geen zichtbaarheid als je vanaf een zijweg de Steenweg oprijdt, en dat is levensgevaarlijk", klinkt het bij Mast.

"Omdat we ook veel ongeruste reacties kregen van inwoners hebben we meermaals aan het Vlaamse Gewest gevraagd hier zo snel mogelijk iets aan te doen", zegt de burgemeester. Intussen heeft Agentschap Wegen en Verkeer laten weten deze week van start te gaan met de onderhoudswerken. Toch stelt deze aankondiging de burgemeester nog niet helemaal gerust. "We weten niet of ze in Merchtem van start zullen gaan of eerst langs andere gemeenten zullen passeren", zegt Mast. "Dat is jammer, want zeker bij de start van het nieuwe schooljaar willen we de verkeersveiligheid extra aandacht schenken."