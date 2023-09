Canadese tiktokker trackt gestolen laptop, politie kan dievenbende oprollen in Jette

De rugzak van tiktokker Tony Aubé werd vrijdagavond 18 augustus gestolen in het Zuidstation terwijl hij in Brussel op vakantie was. Via de tracker in zijn laptop ging de Canadees op missie om zijn gestolen spullen terug te vinden. In de video is te zien dat de tracker een adres aangeeft in Jette, waar de tiktokker de volgende dag twee mannen het huis ziet verlaten. Hij beslist om hen te volgen. De mannen stappen naar een tweedehands computerwinkel op de Lemonnierlaan. Aubé neemt stiekem foto’s en bezorgt alles aan de politie.