Baksteenfabrikant uit Bilzen en Lanklaar brengt CO2-negatieve gevelsteen op de markt

Een primeur in de bouwsector voor de Limburgse bedrijven Vandersanden en Orbix. Zij brengen de eerste CO2-negatieve gevelsteen op de markt. "Bij de productie van de "Pirrouet" bakken we niet langer in tunnelovens die werken op aardgas en koolstofdioxide uitstoten", legt Rudi Peeters, CEO van Vandersanden, uit. "We zetten de gevelstenen in een klimaatkast. In die kamer spuiten we zelf koolstofdioxide bij die uitgestoten wordt door andere bedrijven. De CO2 bindt zich dan aan calcium in de stenen, waardoor ze verharden. Per ton geproduceerde stenen houden we 60 kilogram CO2 uit de atmosfeer. Dat hele proces zal ook aangedreven worden met groene energie, dus zelf stoten we niets meer uit."