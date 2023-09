Dan toch opnieuw een frituur in centrum van Meise: Jessica opent binnenkort Frituur Botaniek

Waar tot voor kort ’t Frit Uurke in Meise was, zal opnieuw een frituur komen. Toen ’t Frit Uurke enkele maanden geleden sloot, waren er nog nauwelijks horecazaken of winkels in het centrum van Meise. Maar nu neemt Jessica, de vrouw van uitbater Bas van restaurant Den Beiaard in Meise, de frituur over.