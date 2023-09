Deinze zamelt laptops in om mensen kans te geven opleiding te volgen en er te leren mee werken

Deinze zamelt volgende week digitale toestellen in. Je kan in deelgemeente Nevele laptops, gsm's of tablets die je niet meer gebruikt binnen brengen in het gemeentehuis of in het dienstencentrum. Leerlingen van het VTI zullen de toestellen klaarmaken voor hergebruik. Bibliotheken lenen ze dan later uit aan mensen die geen computer hebben, maar een opleiding willen volgen om er te leren mee werken.