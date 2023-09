Delhaize heeft intussen uitbaters voor 32 van de 128 supermarkten die het wil verzelfstandigen

De opening van die tweede reeks supermarkten als zelfstandige Delhaize-supermarkten is voorzien in de loop van de maanden november en december 2023 en januari 2024. Het gaat om vijf supermarkten in Vlaanderen (Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Brugge Sint Kruis en Overijse), vier in Brussel (Roodebeek, Saint Antoine, De Fré en Fort Jaco) en acht in Wallonië (Verviers, Marche, Marcinelle, Waterloo, Doornik, Eigenbrakel, Aat en Bergen).