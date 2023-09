Dierenasiel Genk redt 8 pups die gedumpt werden aan het circuit van Zolder

“Het was echt schrijnend om zien, het waren halve skeletjes”, vertelt An Fransen van het dierenasiel in Genk. “De pups hadden dikke buikjes, de ribbetjes waren duidelijk zichtbaar, ze hadden veel wormen en veel te lange nagels. Vier van de acht puppy's zijn met spoed naar de dierenarts gegaan.”

“Daarna hebben we de hondjes krachtvoer gegeven. We hebben ze moeten wassen want ze stonken vreselijk, ontwormen en ontvlooien. Het gaat nu wel een stuk beter, maar ze zijn nog altijd uitgehongerd. De lichaampjes moeten nu terug gewoon worden aan voeding. Maar ze eten allemaal goed en de toestand is al een stuk beter dan vorige week.”