Fluvius plaatst dit jaar nog 166 nieuwe elektriciteitscabines in Vlaams-Brabant: "Vermijden dat zonnepanelen uitvallen"

"Er komen steeds meer elektrische auto's op de weg en ook het bedrijfsleven maakt almaar meer de overstap van fossiele energiebronnen naar groene elektriciteit om gebouwen te verwarmen of in het productieproces", zegt perswoordvoerder Bjorn Verdoodt van netbeheerder Fluvius.



"En er zijn ook veel meer zonnepanelen dan enkele jaren geleden. We moeten er dus voor zorgen dat het Vlaamse elektriciteitsnetwerk voldoende sterk is om al die stroom te kunnen dragen." In heel Vlaanderen liggen meer dan 700.000 zonnepaneleninstallaties.