Man overleden tijdens nachtshift in aardappelverwerkingsbedrijf Agristo in Wielsbeke: nog niet duidelijk wat er is gebeurd

Afgelopen nacht is een man gestorven in het aardappelverwerkingsbedrijf Agristo. De omstandigheden van het dodelijk arbeidsongeval worden nog onderzocht. "Bij elk ongeval is er een vast protocol. Alle instanties zijn verwittigd, zij zullen nu onderzoeken wat er precies gebeurd is", reageert Francesca Derkinderen van Agristo.

"Wij zijn niet getraind op zulke situaties. We zijn als bedrijf, maar ook als collega's heel erg geraakt door het nieuws. Gelukkig komen we daar amper of nooit mee in aanraking. We willen nu vooral focussen op het menselijke aspect. De collega's en de familie krijgen begeleiding van slachtofferhulp."

De productie van het bedrijf is tijdelijk stilgelegd.