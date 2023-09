Drie cannabisplantjes gevonden in gemeentelijke serres van Schaarbeek

Een medewerker van de gemeentelijke serres in Schaarbeek heeft een opmerkelijke vondst gedaan. Tussen de andere planten die het hele jaar door geteeld worden in de serre vond hij drie cannabisplantjes. Dat bevestigt schepen van Groene Ruimtes Deborah Lorenzino (Défi) aan BRUZZ. Wie de eigenaar van de planten is, is nog niet geweten. De kans is reëel dat het om een medewerker van de gemeente gaat, aangezien de serres niet publiek toegankelijk zijn.