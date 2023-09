Vijf doden en drie vermisten na noodweer in Spanje

In de regio Madrid wordt naar een man gezocht die met zijn voertuig werd meegesleurd door een rivier, in de gemeente Aldea del Fresno. Zijn tienjarige zoon, die bij hem was, kon gered worden nadat hij in een boom was geklommen en er de nacht moest doorbrengen. Zijn moeder en zus, die ook in het voertuig zaten, konden eerder gered worden.



In de naburige gemeente Villamanta wordt gezocht naar een 83-jarige man. Die is meegesleurd door het water.