"Ik kom niet meer buiten zonder iets om mezelf te verdedigen": ook bewoners Brusselse Noordwijk zijn drugs en geweld beu

Volgens het buurtcomité durft de politie niet optreden. "Terzake" kon vaststellen dat de politie wel degelijk vaak patrouilleert, in uniform én in burger. Zo is er een taskforce actief in de wijk die gebruikers, dealers en geweldplegers op heterdaad probeert te betrappen. Dat schaduwwerk is erg intensief, en bovendien kan de politie naar eigen zeggen niet overal tegelijk zijn.

"Op elk moment van de dag kan er iets gebeuren", vertelt Gregory Staelens van de politiezone Brussel-Noord. "Zowel diefstallen met geweld, als alles wat verkoop is van verdovende middelen of geneesmiddelen onder voorschrift."

Dat er vandaag veel dealers rondlopen in de Noordwijk kan te maken hebben met de Olympische Spelen in Parijs. De politie stelt vast dat er mensen worden weggestuurd vanuit Frankrijk. Parijs wil zich tonen aan de wereld en wordt schoongeveegd. Brussel mag als het ware het vuil opruimen.

"Er zijn collega's die melden dat er mensen waarschijnlijk vanuit Frankrijk weggestuurd zijn naar andere oorden, en Brussel is daar blijkbaar één van. Dat is mogelijk in voorbereiding van de Spelen."