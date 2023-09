Straatorkesten zorgen voor ambiance in straten van Halle tijdens kampioenschap dweilorkesten

Zoals elk jaar zorgden de muzikanten voor ambiance op de verschillende pleinen en verplaatsten ze zich tijdens de wedstrijd door de straten van de stad. Er ontstonden geïmproviseerde muzieksessies tussen twee orkesten die elkaar onderweg tegenkwamen.

“Die sfeer onder al die dweilorkesten is gewoon fantastisch", klonk het bij Zequaffeurz uit Waregem. "De verbroedering onder de muzikanten is het mooiste. Dat tilt iedereen omhoog. Alleen al daarvoor wilden we terugkomen.” Evenementenband 103db uit Nederland springt hen bij: "Beseffen jullie hoe uniek jullie dweilkampioenschap is? Dit moeten jullie echt koesteren. Wij komen zeker terug."