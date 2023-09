Poetin wil graanakkoord enkel nieuw leven inblazen als Westen beloftes over uitvoer Russische landbouwproducten nakomt

Na afloop van het gesprek benadrukten de twee leiders de positieve ingesteldheid van Rusland, dat bereid is om het graanakkoord "binnen enkele dagen" nieuw leven in te blazen. Maar dan moet het Westen zich wel eerst aan de gemaakte afspraken houden. In dat opzicht blijft Poetin dus eigenlijk bij hetzelfde standpunt als in juli, toen hij het akkoord opblies, en lijkt het gesprek met Erdogan geen grote doorbraak te hebben opgeleverd.



Toch uitte ook Erdogan zich in positieve bewoordingen. Hij gelooft erin dat er snel een oplossing gevonden kan worden. Maar ook hij verwees naar bepaalde "gaten" in het akkoord. Volgens de Turkse president heeft Turkije in overleg met de Verenigde Naties nieuwe voorstellen gedaan. Erdogan zei wel dat Oekraïne zijn standpunten moet afzwakken. Alternatieven voor het graanakkoord noemde hij geen duurzame oplossingen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba liet verstaan dat hij nu een gesprek verwacht tussen Erdogan en de Oekraïense president Volodimir Zelenski.