Ex-schepen van Eeklo Marc Windey procedeert niet langer tegen zijn afzetting

In februari stemde SMS, de partij van Marc Windey, hem weg als schepen. Dat gebeurde na een motie van wantrouwen. Marc Windey diende daartegen een klacht in bij de raad voor verkiezingsbetwistingen. Die verwierp de klacht.

Daarop startte Marc Windey een procedure tegen zijn afzetting bij de Raad van State. Die velde een arrest waarin staat dat "enkel de gemeenteraad kan oordelen en beslissen over de redenen tot vertrouwen/wantrouwen. De beslissing van de gemeenteraad betreffende het aannemen van een individuele constructieve motie van wantrouwen jegens schepen Marc Windey is dus definitief." Windey stopt nu de procedure, waardoor hij definitief geen schepen meer is.

Hij zegt hiermee de politiek geen vaarwel, want hij blijft in de gemeenteraad: "Ik blijf in de gemeenteraad om de beloftes die we als het vorige bestuur van burgerpartij SMS hebben gemaakt, alsnog te trachten op de kaart te zetten. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op tot het einde van deze legislatuur en zie wel wat er ondertussen nog kan gebeuren."