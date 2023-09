Nieuw voedingslaboratorium FoodLab in Hasselt laat ondernemers uit voedingssector nieuwe producten uittesten

Een van de apparaten in het lab is een 3D-printer. "Enerzijds kan je daar een logo of een naam mee printen, in bijvoorbeeld chocola", legt Willems uit. "Dat is leuk, maar het kan ook gebruikt worden voor nog nuttigere toepassingen. Op die manier kunnen we voeding aantrekkelijker maken voor iemand met problemen om te slikken. Iets aanbieden in een mooi figuurtje, kan een oudere die moeilijk eet overtuigen om toch te eten."