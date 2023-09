Van brein achter Ed Sheeran-hits tot Rock Werchter-hype: het verhaal van Fred again.., die derde Belgische show in één jaar tijd speelt

Eind 2021 volgt "Actual life 2", eind 2022 is er de derde plaat: de laatste in deze reeks en het einde van een hoofdstuk, verklaart Fred zelf in muziekmagazine The Fader. "Ik moet ergens een lijn trekken en die drie albums draaien rond hetzelfde thema. Ik wil mezelf de ruimte geven om even op adem te komen en iets nieuws te bedenken." Met zijn "Actual Life 3" maakt Fred again.. nog kans op The Mercury Prize: de jaarlijkse onderscheiding voor het beste album van een Britse, Schotse of Ierse artiest.

Het aantal streams en views voor de muziek van Fred again.. loopt intussen ver in de miljoenen. Zijn meest succesvolle nummer tot nu toe is "Turn on the lights again", een samenwerking met Swedish House Mafia, die afgelopen zomer bijzonder vaak te horen was bij verschillende dj's op Tomorrowland.