Marleen uit Zemst heeft al 4 maanden zonnepanelen: “Maar wij krijgen geen vergoeding voor stroom die wij leveren aan het net” 

Eric Houtman, Ombudsman voor Energie, bevestigt dat er een probleem is: "Wij krijgen hier nog klachten over en Fluvius ontkent dit ook niet."

"We hebben altijd een bepaalde verwerkingstijd nodig om nieuw aangemelde zonnepanelen-dossiers na te kijken” zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. "En dat zijn er veel, want veel mensen hebben op korte tijd zonnepanelen laten leggen. Als o.a. het keuringsverslag is nagekeken worden die panelen officieel geregistreerd. Dat proces is nodig alvorens een injectievergoeding te kunnen starten. Het nakijken van zo’n dossier is in het belang van de consument en de algemene veiligheid. Een niet-conform zonnepaneel kan immers schade toebrengen aan het net."