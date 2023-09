Gent onderzoekt lawaaiflitspaal tegen patsergedrag: "De overlast is een pest"

In Rotterdam, in Nederland, loopt nog maar net een proefproject met lawaaiflitspalen. "Op 6 locaties in de gemeente staan sinds half augustus geluidsmeters", verklaart woordvoerder Tristan van Rijn. In totaal zijn daar al meer dan 100 voertuigen geregistreerd die meer dan 80 decibel produceerden. Op 4 van de 6 locaties staan er naast de meters ook zogenaamde GID’s of geluid-informatie-displays."

De displays, of lichtkranten, dienen vooral om automobilisten op hun wangedrag te wijzen. Ze zijn te vergelijken met de signalisatieborden die rood kleuren bij te hoge snelheid (bijvoorbeeld bij het niet naleven van zone 30). De sensibilisering lijkt in Rotterdam alvast te werken, want op de plekken waar er GID’s staan, is er al na twee weken minder geluidsoverlast. "We geven nu nog geen boetes, maar leren veel bij uit deze resultaten." Gent verwijst ook naar een proefproject in Knokke, waar via data van Proximus gewerkt wordt.