Gent roept organisatoren Gentse Feesten samen voor overleg over beter bekersysteem

De stad hoopt de organisatoren opnieuw warm te kunnen krijgen voor zo’n regeling. Dat blijkt na kritiek van de oppositie. "We maken ons belachelijk, elk jaar worden de regels ingewikkelder. We moeten dringend naar een collectieve oplossing", zegt Tom De Meester (PVDA). "Zolang de stad dit niet in handen neemt, zal het chaos blijven." Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vindt ook dat het zo niet verder kan. "De Gentse Feesten mogen niet uitdraaien op irritatie over een herbruikbare beker. We moeten een oplossing vinden tegen volgend jaar."

De stad geeft toe dat niet alles naar wens is verlopen. "We gaan, zoals elk jaar, een evaluatie houden van de Gentse Feesten met alle betrokkenen. Ook de bekers zullen daarbij aan bod komen. Daarnaast houden we ook een overleg met de 14 pleinorganisatoren. We zitten ook samen met OVAM om hun expertise hierin te kennen", zegt schepen Heyse.