De man van Kim (36) werd opgepakt voor kindermisbruikbeelden: "Je bent zodanig in shock dat je geen vragen kan stellen"

Tegen haar omgeving zwijgt Kim lang over wat er met haar ex-partner is gebeurd. Schaamte en angst om van hetzelfde gedrag beticht te worden spelen daar sterk in mee. "Ik durfde bijvoorbeeld niet naar een winkel in mijn eigen gemeente gaan. Ik kon de vraag krijgen hoe het met hem was. Ik wist simpelweg niet hoe ik daarop zou moeten antwoorden. Daar komt ook nog bij dat ik schrik had om de vraag te krijgen of ik ook zo iemand ben."