Rijden met gps verplicht onderdeel van rijexamen vanaf oktober

Mensen die hun rijbewijs nog moeten halen, zullen vanaf 1 oktober moeten tonen dat ze goed met de gps kunnen rijden. "De gps, of het nu via een app op je gsm of een toestel in je auto is, is niet meer weg te denken in het verkeer. Daarom moet het voldoende aandacht krijgen tijdens de rijopleiding, oefenperiode en zeker tijdens het examen", zegt Sofie Vanhout van GOCA Vlaanderen, dat de rijexamens organiseert.