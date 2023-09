Haacht start nu pas met het doven van de straatverlichting tussen 23 en 5 uur

De gemeente Haacht kan nu eindelijk de verlichting doven van 23 tot 5 uur en dit tussen zondagavond en vrijdagmorgen. "Het probleem was dat wij in een cluster van Fluvius zitten die bestaat uit verschillende gemeenten", zegt eerste schepen Jos Verdeyen (CD&V) "en niet alle gemeenten zaten op dezelfde lijn. Zo moest Fluvius voor elke gemeente apart actie ondernemen in de verschillende stations waar de verlichting kan aan- en uitgeschakeld worden. Dat maakte het voor Fluvius wat complex wat voor hen heel wat voorbereidend werk betekent. Daarom kon het plan om de verlichting 's nachts te doven niet eerder uitgevoerd worden. Het is trouwens de bedoeling dat dat ook in de toekomst zo blijft. In ons verlichtingsplan, dat al verschillende jaren geleden opgesteld is, was de optie om de verlichting tijdens de nacht te doven, al opgenomen en is het dus niks nieuws. Alleen heeft het dus wat langer geduurd", zegt de schepen nog.