Havenbedrijven en werknemers bezorgd over schrapping fietsbus: "Moeten we opnieuw met de auto in de Antwerpse file?"

"Ik hoorde het nieuws toen ik vanmorgen opstapte. Heel wat collega's spreken er ook over", zegt Toon Bourbon. Hij fietst 45 kilometer vanuit Axel in Zeeland naar Total Energies in de haven. "Tijdens de spitsuren zit de fietsbus vol met 25 tot 30 mensen. Soms moet je zelfs wachten tot de volgende bus. Als ze verdwijnt, kies ik noodgedwongen voor de auto. Jammer want ik wil fietsen."

Het Antwerpse havenbestuur spreekt van een oefening in efficiëntie naar aanleiding van een nieuw uitbatingscontract van de dienst. "In vergelijking met 2018 is er nu ook de Waterbus, die kan 50 fietsers per halfuur aan", zegt Gert Ickx van Port of Antwerp-Bruges. "Volgens ons voldoende op het stuk Lillo-Liefkenshoek. Twee tunnels zijn ook filegevoeliger dan het traject over het water."

Pendelaars zien het minder rooskleurig. "Ik heb de Waterbus al eens genomen, maar dat is echt geen betrouwbaar alternatief. Ze kampt met geschrapte vaarten door personeelstekort", aldus Bourbon. "Dat klopt, daar is nu nog een probleem," nuanceert Ickx. "Maar bij de Waterbus heeft men ons verzekerd dat de dienstverlening zal verbeteren. We blijven ook met de fietsbus rijden onder het Kanaaldok."