Van "meer uitleg nodig" tot "eer aan zichzelf houden": hoe beschadigd is minister Van Quickenborne na plasincident?

"Als de minister leugenachtige verklaringen heeft afgelegd, denk ik dat de politieke conclusie helder is, maar dat is niet aan mij om dat te beoordelen", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Als er gelogen is, dan is de conclusie duidelijk: dan moet de minister gaan."

"Iemand is aan het liegen en ik wil weten wie dat is", reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. Hij neemt de verdediging op van de politie. "Het kleine volk - de politie - moet de politici gaan verdedigen. Daarmee gaan spotten na de uren: ik denk dat zoiets niet kán."

Voor Vlaams Belang is het duidelijk. "Ik denk dat de minister de eer aan zichzelf moet houden", zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. "Als hij nog geloofwaardig de politiediensten wil aansturen, houdt hij best de eer aan zichzelf en neemt hij ontslag."