Hoe kijken beleidsmakers naar drugsproblemen in Noordwijk? "Dringend iets aan doen"

Volgens Ans Persoons doet de politie wat ze kan om de problemen aan te pakken, maar het stropt het vaak bij justitie, dat onderbemand is. "Mensen die illegaal in het land zijn en zware feiten plegen, worden niet uitgezet", zucht ze. "Heel frustrerend."

En dan is er uiteraard de drugsproblematiek. "We worden overspoeld door goedkope drugs, en daar kan de politie eigenlijk weinig aan doen", geeft Persoons toe. "Die mensen moeten worden geholpen en moeten hun leven weer op de rails krijgen."

Een ander probleem is de armoede in Brussel. "Er leven te veel mensen op straat en daar moeten we heel dringend iets aan doen", geeft Persoons toe. "De grote uitdaging waarvoor we in Brussel staan, is ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huisvesting is." Al gebeurt zoiets uiteraard niet in een oogopslag.