Omgeving Agfa-Gevaert in Mortsel urenlang afgesloten voor verkeer door incident met salpeterzuur

In Mortsel heeft een incident met salpeterzuur plaatsgevonden op het bedrijfsterrein van Agfa-Gevaert. Er was geen gevaar voor de omgeving, maar uit voorzorg heeft de politie toch de omliggende straten enkele uren afgesloten. Uit de eerste vastellingen vermoedde de politie dat er zwavelzuur was vrijgekomen, maar na controle van een adviseur gevaarlijke stoffen bleek het toch om salpeterzuur te gaan.