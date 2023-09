Iconische Kempense heidelibel in Hageven in Pelt bijna verdwenen: "Het is 1 voor 12, en dat is nog heel positief uitgedrukt"

Tot voor kort, zo blijkt uit de tellingen van het INBO. "Toen ik 20 jaar geleden in het gebied kwam, moeten er nog duizenden geleefd hebben, want je kwam ze overal meteen tegen. Maar de voorbije jaren telden we in het Hageven meestal maar tussen de 70 en 80 exemplaren, soms eens 100 of 120. Maar twee jaar geleden zijn we gezakt naar 50 exemplaren, en dit en vorig jaar hebben we er maar een 20-tal geteld. We zijn de Kempense heidelibel nog niet kwijt, maar het is 1 voor 12. En dat is dan nog heel positief uitgedrukt", vindt De Knijf.