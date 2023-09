Leider staatsgreep Gabon legt eed af als president: hij belooft vrije verkiezingen, maar geeft geen datum

In Libreville, de hoofdstad van Gabon, werd generaal Nguema officieel beëdigd als interim-president. In zijn toespraak zei het nieuwe staatshoofd dat hij meer "democratische instellingen" wil in het land. Hij beloofde voorts om een "nieuwe grondwet" op te stellen, die zal worden aangenomen via een referendum. Daarnaast wil hij dat alle officiële instellingen voortaan de mensenrechten respecteren.



Aan het eind van deze overgangsperiode gaat hij de macht overdragen aan de burgers, door democratische verkiezingen. Maar Nguema zei niets over een termijn waarbinnen de burgers deze verkiezingen mogen verwachten. Hij beloofde ook dat zijn toekomstige regering werk zal maken van amnestie voor politieke gevangenen.