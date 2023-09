Massa volk bij de Vredefeesten in Sint-Niklaas:"Grote Markt is een unieke locatie om luchtballons te laten opstijgen"

Tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas wordt de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Al sinds 1948 wordt in Sint-Niklaas het eerste weekend van september feest gevierd. Eerst waren het de Bevrijdingsfeesten, later de Vredefeesten. En sinds die tijd zijn er tijdens het feest ballonnen opgestegen.

Dit jaar konden toeschouwers meer dan zestig luchtballons in alle kleuren en vormen zien opstijgen vanaf de Grote Markt. "We zijn zeer tevreden met deze editie, jammer van vrijdag toen het weer het niet toeliet om op te stijgen, maar zaterdag en zondag was er massaal veel volk en konden alle luchtballons opstijgen."

Voor een ballonvaarder is opstijgen vanuit een stadscentrum een unieke belevenis, want meestal gebeurt dat buiten een centrum. "We zijn het oudste ballonfestival van Europa en de ballonvaarders kwamen dit jaar uit een 8-tal verschillende landen", zegt Elisabeth Rosseneu nog. Ook de randactiviteiten en concerten lokten heel wat volk tijdens de Vredefeesten.