Meer bezoekers en minder incidenten in Gentse Blaarmeersen, volgende zomer toegangsverbod voor heethoofden

"We willen een stap verder gaan en met een toegangsverbod werken via een politieverordening." Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft daar in juli nog groen licht voor gegeven. Daar bleek wat onduidelijkheid over te zijn na uitspraken van Farys in de kranten. "We schrokken toen we lazen dat de uitbater het verbod niet wil handhaven", stelt Johan Deckmyn (Vlaams Belang). De schepen benadrukt dat die uitspraken niet kloppen en niet doorgesproken werden met het stadsbestuur.