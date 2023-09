Met elliptische fiets de Berendries in Brakel 140 keer op en af: "We hebben een wereldrecord verbroken"

Voor de nieuwe wereldrecordhouder Geert was het zwaar en was het afzien, maar uiteindelijk was hij meer dan opgelucht toen hij besefte dat hij het wereldrecord had gehaald en dat de opbrengst voor Kom op tegen kanker was.



"Ik ben niet aan mijn proefstuk wat dergelijke sportieve prestaties betreft, die ik aan goede doelen koppel”, zegt Geert De Mulder. “Vroeger liep ik, maar een gebroken kraakbeen in mijn knie verplichtte me uit te kijken naar een andere sport. Zo kwam ik terecht bij de elliptische fiets (nvdr de elliptische fiets combineert hardlopen, fietsen en crosstrainen ineen). Zes jaar geleden reed ik er de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen mee en ook de bekende marathonloper Bashir Abdi traint met dezelfde speciale fiets."

"Hoewel ik van Roosdaal ben, ligt de Berendries in de speeltuin van menig wielertoerist tussen Brakel, Oudenaarde en Ronse. De Berendries voldeed aan de juiste hellingsgraad. Als de helling te steil is, dan wordt de prestatie te zwaar. Als de helling te zwak is, dan moet je veel meer kilometers afleggen alvorens je de nodige hoogtemeters overbrugd hebt. Op de Berendries rij ik 220 kilometer. Per beklimming heb ik ongeveer 65 hoogtemeters. De afdalingen zijn een noodzakelijk kwaad, maar het is gelukt en dat is het belangrijkste."