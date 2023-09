Mijngebouwen Beringen uitzonderlijk gratis open tijdens Mijnhappening van 10 september

Tijdens de Mijnhappening mogen bezoekers op pad door het imposante monument, in het spoor van de duizenden mijnwerkers die hier ooit aan de slag gingen. “Ons mijnverleden bepaalt in grote mate hoe Limburg er vandaag uitziet. Met be-MINE PIT laten we daarom de "put" ook vandaag verder leven. Een co-creatie met de mijnwerkers zelf, maar ook met hun kinderen en kleinkinderen is dat vanzelfsprekend. Het gebouw is erfgoed geworden, maar de ziel van de mijnwerkers leeft verder”, zegt gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed, Igor Philtjens.