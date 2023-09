Militaire leiders openen luchtruim boven Niger maand na staatsgreep 

Intussen is het ECOWAS-blok nog steeds in gesprek met de Nigerese premier Ali Mahaman Lamine Zeine. Hij werd benoemd door de militairen na hun staatsgreep. Het standpunt van de economische gemeenschap van West-Afrikaanse landen over Niger is ongewijzigd gebleven. De militaire junta moet de grondwettelijke orde onmiddellijk herstellen. De gemeenschap legde Niger ook zware economische sancties op. Volgens de Verenigde Naties lijdt het land erg onder de sancties. De Nigerese premier hoopt dan ook om snel tot een akkoord te komen.

"We hebben de gesprekken met ECOWAS niet stopgezet", zei de premier tijdens een persconferentie eerder op de dag in de Nigerese hoofdstad Niamey. "We hebben er goede hoop op om binnen enkele dagen tot een akkoord te komen."