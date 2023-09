Motorrijder zwaargewond na aanrijding door auto in Westouter

Het ongeval gebeurde om iets voor zes uur vanmorgen vroeg. Vlakbij het kruispunt van de Dikkebusstraat en de Rodebergstraat, reden een auto en een motorfiets tegen elkaar.

De bestuurder van de motorfiets - een man van 57 uit Poperinge - is zwaargewond, maar niet meer in levensgevaar. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is nu al duidelijk dat het de auto is die in de fout ging.