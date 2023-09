Nog 150 plaatsen voor inschrijvingsstop Toegepaste Psychologie aan PXL Hasselt: 20% meer nieuwe studenten dan vorig jaar

Het is de eerste keer dat Hogeschool PXL de bacheloropleiding aanbiedt. Volgens algemeen directeur Ben Lambrechts is de opleiding een schot in de roos. "Zoals het er nu naar uitziet, gaan we in september de kaap van 500 inschrijvingen overschrijden. Jongeren zijn echt geïnteresseerd in de psychologische gezondheid en dat is heel goed. Maar we willen een kwaliteitsvolle opleiding kunnen aanbieden en dat is niet mogelijk met meer dan 500 studenten. Onze infrastructuur is daar ook niet geschikt voor. We hebben daarom besloten om een inschrijvingsstop in te voeren. Dat is uitzonderlijk in het hoger onderwijs, maar in dit geval kunnen we niet anders."