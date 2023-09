Nog dit jaar opsplitsing politiezone kanton Borgloon: “Volgende maand hebben we een akkoord”

Er is haast bij de opsplitsing van de politiezone van kanton Borgloon. “Er is een verbod om dit soort beslissingen te nemen in een verkiezingsjaar”, vertelt gouverneur Jos Lantmeeters. “Dat betekent dat voor het eind van het jaar de belangrijkste beslissingen genomen moeten zijn. Dus moet alles snel gaan nu. Dat is niet alleen belangrijk voor de inwoners, maar ook voor de mensen die werken voor de politie in die zone.”