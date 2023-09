Nog eens 15-tal expediteurs uit Antwerpse haven voor miljoenen opgelicht door fraudeur

Een schimmig netwerk van fraudeurs heeft nog eens een 15-tal expediteurs, met vestiging in de Antwerpse haven, opgelicht. Expediteurs zijn bedrijven die het transport regelen van goederen over land, over zee of door de lucht. Zij zijn de tussenpersonen tussen transportbedrijven en bedrijven die vrachten willen transporteren. Drie expediteurs lieten twee weken geleden al weten dat ze opgelicht zijn door een bedrijf dat mango's en ajuinen boekt over de hele wereld, maar daar niet voor betaald werden.