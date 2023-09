Einde van grote hinder rond Grotesteenweg: op- en afritten Antwerpse ring opnieuw open

In Berchem is het drukke kruispunt van de Singel en de Grotesteenweg grotendeels weer open. De op- en afritten naar de snelweg kunnen opnieuw gebruikt worden, net zoals de Grotesteenweg in de richting van het centrum van Antwerpen. De werkzaamheden aan het kruispunt gaan nu een andere fase in. Pas tegen het einde van het jaar zou alle hinder voorbij zijn.