Bij de start van "Godvergeten": hoe staat het nog met het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk?

Al dat werk was klaar in 2018. Maar intussen hadden nieuwe slachtoffers zich gemeld als burgerlijke partijen. Daarom kreeg het federaal parket in 2021 de opdracht om een nieuwe eindvordering te maken. Het is nu wachten tot het federaal parket met die nieuwe vordering naar een raadkamer trekt. Wellicht komen ze, net als in 2016, tot de conclusie dat de zaak verjaard is, maar het is afwachten hoe de raadkamer daarover zal oordelen.