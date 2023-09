Pomphuis in Houthalen-Helchteren wordt klimaatgetuige

Het Pomphuis in Houthalen krijgt een grondige renovatie waarbij sterk rekening zal worden gehouden met de biodiversiteit van de streek. "Het gebouw staat in het midden van de natuur. We gaan het plantenvrij maken om het grondig te kunnen renoveren, maar we willen na de renovatie de natuur opnieuw de kans geven om haar plaats in te nemen", zegt ingenieur-architect Joris Moonen.

"Net als vroeger zal er water opgepompt worden naar de filtertoren", legt Moonen uit. "Het systeem werkt op basis van zonne-energie. Hoe meer de zon schijnt, hoe meer water er wordt opgepompt. De bedoeling is dat het water uiteindelijk in een aantal bassins terecht komt en zo mee zorgt voor de vernatting van de omliggende natuur". Naast het functionele is er ook aandacht voor het artistieke. "Het water dat door het gebouw stroomt, laat sporen achter op de wanden. Zo ontstaat er een afdruk van het klimaat en wordt het Pomphuis dus een echte klimaatgetuige", besluit Moonen.